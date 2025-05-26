فليك “معجب” بتشابي ألونسو: رفع مستوى لاعبي باير ليفركوزن

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب هانزي فليك مدرب برشلونة، عن رأيه في تعيين تشابي ألونسو مدرباً لريال مدريد.

جاء ذلك بعدما أعلن ريال مدريد تعيين المدرب السابق لباير ليفركوزن مديراً فنياً للفريق، بعقد حتى عام 2028.

تشابي ألونسو سيقود ريال مدريد في كأس العالم للأندية، خلفاً لكارلو أنشيلوتي الذي سيدرّب منتخب البرازيل.

بعد فوز برشلونة على مضيفه أتلتيك بلباو في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني، سُئل فليك عن تعيين تشابي ألونسو، فأجاب: “ليس مفاجئاً الإعلان عن تعيين تشابي ألونسو مدرباً لريال مدريد. أعرفه وتحدثتُ معه عدة مرات، إنه مدرب رائع، أنا معجب به وأعرف فلسفته وشهدنا نجاحه في ألمانيا”.

وأضاف: “التقيتُ به في ليفركوزن، حيث حقق نجاحاً كبيراً على أعلى مستوى، بأسلوب لعب جذاب جداً. رفع مستوى لاعبين كثيرين بشكل كبير، أنا سعيد بمجيئه إلى الدوري الإسباني”.