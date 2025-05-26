شكرا لاهتمامكم بخبر ترتيب الدوري الإيطالي 2024/25 – بطولات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - اختتمت منافسات بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025، مساء يوم الأحد، بعد مرور 38 جولة.

وتوج فريق نابولي بطلاً لـ الدوري الإيطالي، بعدما تصدر الترتيب بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان.

وتغلب نابولي على كالياري بنتيجة 2-0، وفاز إنتر ميلان على كومو بالنتيجة ذاتها، يوم الجمعة.



وشهدت مباريات اليوم، فوز يوفنتوس أمام فينيزيا بثلاثية لهدفين، وحقق روما الفوز أمام تورينو بهدفين دون رد، وتعرض أتالانتا للهزيمة من بارما بنتيجة 3-2.



ترتيب الدوري الإيطالي

1- نابولي، 80 نقطة.

2- إنتر ميلان، 79 نقطة.

3- أتالانتا، 74 نقطة.

4- يوفنتوس، 70 نقطة.

5- روما، 69 نقطة.

6- فيورنتينا، 65 نقطة.

7- لاتسيو، 65 نقطة.

8- ميلان، 63 نقطة.

9- بولونيا، 62 نقطة.

10- كومو، 49 نقطة.

11- تورينو، 44 نقطة.

12- أودينيزي، 44 نقطة.

13- جنوى، 43 نقطة.

14- هيلاس فيرونا، 37 نقطة.

15- كالياري، 36 نقطة.

16- بارما، 36 نقطة.

17- ليتشي، 34 نقطة.

18- إمبولي، 31 نقطة.

19- فينيزيا، 29 نقطة.

20- مونزا، 18 نقطة.

