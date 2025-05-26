شكرا لاهتمامكم بخبر محمد صلاح: قدمت أفضل موسم لي مع ليفربول.. ونسير على الطريق الصحيح بصفقات جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - عاش محمد صلاح ليلة استثنائية على ملعب آنفيلد، بعدما توج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية في مسيرته، وسط حضور جماهيري مهيب عكس أجواء الفرحة والإنجاز.

النجم المصري، الذي توج بجائزة هدّاف الدوري الإنجليزي وصانع ألعابه الأول هذا الموسم، أكد أن التتويج وسط الجماهير يمنحه شعورًا لا يوصف، واعتبره الأفضل في مواسمه الثمانية مع ليفربول.

ولم يُخفِ صلاح طموحه للموسم المقبل، حيث أشار إلى أن إدارة النادي تسير بخطى واثقة نحو بناء فريق أكثر قوة، بعدما حسمت عدة صفقات، وتواصل مفاوضاتها الجادة لضم أسماء جديدة، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس بوضوح نية ليفربول في الحفاظ على مكانته ومواصلة المنافسة على الألقاب.



وقال محمد صلاح لشبكة “سكاي سبورتس”: “إنه لأمرٌ لا يُصدق، في المرة السابقة، لم تُتح لنا فرصة رفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز أمام جماهيرنا في آنفيلد، واليوم لدينا الفرصة”.



وأضاف: “إنه شعور لا يُصدق، إنه أمر لا يُصدق بالنسبة لهذا النادي، الفوز باللقب الثاني مع جماهيرنا في آنفيلد، وخاصةً في مباراة توتنهام (عندما حسمنا اللقب)، يُمكنك أن تُدرك معنى ذلك”.

وتابع في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس” بشأن الاحتفال أمام الجماهير: “شعور لا يوصف، أجواء رائعة من أول اليوم”.

وواصل: “الحمد لله أن المباراة الأخيرة في الدوري على ملعبنا، وحسمنا اللقب منذ عدة جولات، النتائج لم تكن لصالحنا في بعض الأوقات، لكن الحمد لله أننا حسمنا اللقب بنهاية الأمر”.

وأردف بشأن أرقامه القياسية وكونه هدافًا للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري وأفضل صانع ألعاب، علّق: “بالتأكيد فخور بذلك، أن تحسم اللقب والهداف وصانع الألعاب وكل هذه الجوائز الفردية هذا بالتأكيد إحساس لا يوصف”.

وأستطرد: “بالنسبة لي هذا أهم موسم وأفضل موسم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال الـ 8 مواسم التي قضيتها هنا”.

فيما يتعلق بالموسم المقبل أتم: “من المبكر الحديث عن المنافسة، لكن النادي يسير في الطريق الصحيح، حسمت صفقات جيدة وهناك صفقات أخرى يتم الحديث عنها لم تحسم بعد وهي مفاوضات جادة، وهذا يوضح لك طموح النادي”.

وارتبط ليفربول بمفاوضات مع صفقات مميزة، أبرزها حتى الآن فلوريان فيرتز، وجيرمي فريمبونج.

