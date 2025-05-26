هالاند يسخر من عمر مرموش بعد تأهل مانشستر سيتي إلى دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد العظيم - سخر إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي، من زميله المصري عمر مرموش، بعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مساء أمس عقب الفوز ضد فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

وخاض مانشستر سيتي مباراته في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإنجليزي ضد فولهام على ملعب “كرافن كوتيج”.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا بهدفين دون رد، بفضل ثنائية إيلكاي جوندوجان وإيرلينج هالاند، ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



وشارك عمر مرموش في مباراة اليوم كأساسي رفقة مانشستر سيتي وتم استبداله في الدقيقة 82.



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وبعد المباراة، نشر إيرلينج هالاند صورة تجمعه بـ عمر مرموش عبر حسابه الشخصي بتطبيق سناب شات.

وظهر مرموش في إحدى الصور وهو يتحدث عبر الهاتف النقال، حيث كتب هالاند: “لم أقابل أبدًا شخصًا يتحدث عبر الهاتف أكثر منه”.

وانضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، وشارك في 22 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف.

