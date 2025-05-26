نغوما يهاجم الحكم بعد خسارة الكونفيدرالية أمام نهضة بركان

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتقد الكونغولي فابريس نغوما لاعب وسط سيمبا التنزاني، أداء الحكم الموريتاني دحان بيدة بعد خسارة فريقه للقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عصر اليوم الأحد، مؤكداً أنه تسبب في تكسير النسق بإيقاف المباراة في العديد من المناسبات دون سبب.

ونجح نهضة بركان المغربي في التتويج بلقب الكونفيدرالية للمرة الثالثة في تاريخه بعد التعادل 1-1 مع سيمبا في إياب النهائي اليوم الأحد، مستفيداً من فوزه ذهاباً في الملعب البلدي ببركان قبل أسبوع بنتيجة 2-0.

ووجه نغوما نقداً لاذعاً للحكم بعد المباراة بقوله: “الحكم قتل المباراة بقراراته وقتلنا، يعلم أننا انهزمنا ذهاباً وكان عليه أن يتركنا نلعب واليوم لعبنا فقط 60 دقيقة”.

وشدد على أن الحكم تسبب في إيقاف اللعب كثيراً، قبل أن يستدرك: “هنيئاً لنهضة بركان على التتويج، فريق كبير”.

ونال نهضة بركان لقبه الثامن في تاريخه بعدما توج بلقب الدوري المغربي لأول مرة هذا الموسم، مع 3 ألقاب لكأس المغرب و3 ألقاب للكونفيدرالية ولقب كأس السوبر الإفريقي.