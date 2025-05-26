محمد صلاح: المصريون انتقدوني “من غُلبهم”.. وسأبحث لـ مكة عن عمل في رمضان

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، عن ارتباطه العاطفي الكبير ببلاده، مؤكدًا أن مصر تمثل له كل شيء جميل في حياته، من الأهل إلى الأصدقاء وحتى الذكريات.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية بفضائية “أون سبورت”: “مصر بالنسبة لي هي (كل حاجة حلوة، فيها أهلي وصحابي وكل ذكرياتي، النشيد الوطني بيخليني أحس كإنه حب الطفولة، وده شعور مش بسيط)”.

وأضاف: “بكيت في أكثر من مناسبة مع منتخب مصر، أبرزها أمام الكونغو والسنغال، في مباراة مصر والكونغو كنت كل يوم قبل التدريب أتخيل نفسي أسجل 3 أهداف ونصعد لكأس العالم، كنت أحاول أن أحمس الجماهير وقت الهدف الذي دخل مرمانا، ولكن من داخلي كنت محطمًا”.



وأكد أن هدفه في شباك الكونغو يُعد من أسعد لحظات حياته الكروية، مشيدًا بالمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي قاد المنتخب في تلك الفترة، قائلًا: “كوبر كان يلعب بشكل دفاعي لكنه كان ذكيًا جدًا، وكان يخرج من اللاعبين أقصى إمكانياتهم”.



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وتحدث عن حجم التوقعات الملقاة على عاتقه من الجماهير المصرية، موضحًا: “في وقت الإصابة، بدأ الناس ينتقدونني، لأنهم يرون فيَّ الأمل الوحيد، ولم تكن قسوة، بل شيء نابع من حب كبير و(غلب إن مفيش غيرك في الصورة)”.

وتابع: “أعلم أن الناس يدعون لي ويتمنون لي الخير، ولكني أعيش حياتي بشكل طبيعي ولم أكن أعلم عما يقال عني في مصر حتى وقت قريب”.

وأعرب محمد صلاح عن أمله في التتويج بلقب مع منتخب مصر، مضيفًا: “أتمنى أن أتوج مع منتخب مصر ببطولة، وأيضًا مع ليفربول في الموسم الجديد”.

وفيما يتعلق بالجوائز الفردية، قال صلاح: “أعتقد أن فرصتي في الحصول على الكرة الذهبية هذا العام موجودة، وجائزة الأفضل في إفريقيا كانت ستكون كبيرة جدًا لو حصلت عليها”.

وتطرق صلاح في الحديث عن ابنته مكة، قائلًا: “لا أرى أنها ستكون لاعبة كرة، ولكن قد تكون ممثلة، هذا ما قالته لي، وقلت لها سأبحث لك عن عمل في رمضان، ولكن حتى الآن لم يتحدث معي أحد، وإذا تواصل معي أحد، أرى أنها موهوبة، وليس لأنها بنتي ولكني أحب هذا”.

