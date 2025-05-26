رسمياً.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع تشابي ألونسو

عدن - ياسمين عبد العظيم - ووصف بيان الريال ألونسو بواحد من أعظم أساطير النادي والكرة العالمية، واستعرض تاريخه مع الفريق، حيث دافع الإسباني الدولي السابق عن ألوان الميرينجي في 236 مباراة بكل المسابقات لمدة 5 سنوات في الفترة بين عامي 2009 و2014.

وتوج ألونسو مع الريال بستة ألقاب، من بينها اللقب العاشر في دوري ابطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس السوبر الأوروبي، السوبر الإسباني، ولقبين في كأس إسبانيا.

وعلى الصعيد الدولي، توج ألونسو مع إسبانيا بكأس العالم 2010، وبطولتي يورو 2008 و2012، علماً بأن مشواره الدولي وصل إلى 113 مباراة.

وأفاد البيان بأن النادي سيقدم المدرب لوسائل الإعلام في الثانية عشر والنصف بعد ظهر الإثنين، في حضور فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، على أن يظهر في مؤتمر صحفي يتحدث فيها كمدرب للريال لأول مرة.

مسيرة ألونسو التدريبية كان نقطة بدايتها في أكاديمية الريال للشباب، حيث تولى تدريب فريق الناشئين تحت 14 عاماً، ليعود للميرينجي كواحد من أفضل مدربي العالم بعد كتابة التاريخ مع باير ليفركوزن بالفوز بالدوري الألماني.