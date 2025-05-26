تودور مهدداً يوفنتوس: أريد معرفة مصيري قبل مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - شنّ إيغور تودور مدرب يوفنتوس، هجوماً على إدارة النادي وطالب بمعرفة مستقبله مع الفريق، بعد ضمان المركز الرابع في الدوري الإيطالي.

يوفنتوس هزم مضيفه فينيزيا 2-3، ليحجز مكانه في المربع الذهبي ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم ينتهِ موسم يوفنتوس بعد، إذ سيشارك في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الشهر المقبل، وهذا ما دفع كريستيانو جينتولي مدير النادي للتأكيد على أن مصير تودور سيتحدّد بعد البطولة.

لكن المدرب الكرواتي طالب بمعرفة مصيره، في ظلّ تقارير عن محاولة يوفنتوس لاستعادة مدربه السابق أنطونيو كونتي، الذي قاد نابولي للقب الدوري هذا الموسم.

المدربون “دوماً على حافة الهاوية”

تودور قال لشبكة “سكاي سبورت” الإيطالية: “أريد معرفة مصيري سريعاً، وليس بعد كأس العالم للأندية بل قبل البطولة”.

وأضاف: “كنا نركّز على ختام الموسم، ولم نتحدث عن الأمر، لكن الآن لدينا كأس العالم للأندية، وسنحلّ الأمر قبل البطولة. الوضع لن يكون جيداً إذا ذهبنا إلى البطولة من دون قرار أو اتخاذ قرار (بالتغيير) مع الاستمرار بالمدرب ذاته”.

وتابع: “حققنا ما أردنا، ولكن يجب قبول هذه الحياة كمدرب، فأنت دائماً على حافة الهاوية، وكل شيء يعتمد على النتائج. عدم الفوز اليوم ما كان ليُغيّر نظرتي لنفسي أو الوضع، ولكن بالتأكيد الفوز أفضل من الخسارة”.

ويلعب يوفنتوس في المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية، التي تضمّ مانشستر سيتي والوداد المغربي والعين الإماراتي.