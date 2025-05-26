أتلتيكو مدريد يحسم موقفه من رحيل ألفاريز إلى برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - وأكدت اليومية المدريدية أن ألفاريز سيستمر في الدفاع عن ألوان أتلتيكو مدريد في الموسم المقبل، حيث لا يرغب النادي في التخلي عن خدماته، ولا يريد الأرجنتيني الذهاب للعب في أي فريق آخر.

ويظن الأتليتي أن التعاقد مع ألفاريز كان أفضل قرار في تاريخ النادي الحديث، حيث يملك خوليان القدرة على صناعة حقبة جديدة في الميتروبوليتانو بالفترة المقبلة.

وارتبط ألفاريز بالتواجد في مدار برشلونة، إلا أن أتلتيكو تعامل بهدوء مع الأمر، في ظل سعادة كل الأطراف باستمراره، وكذلك مدربه ومواطنه دييجو سيميوني، الذي كان له دوراً بارزاً في التعاقد معه.

ودون خوليان ألفاريز 29 هدفاً في الموسم الجاري مع أتلتيكو، 17 منها في الليجا، ويدرك النادي المدريدي أن توفير فريقاً تنافسياً قوياً حوله قد يساعد الفريق على القتال على كافة الألقاب الممكنة في الفترة المقبلة.