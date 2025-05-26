فيديو | ليلة تألق ليفاندوفسكي.. برشلونة يختتم موسم الدوري الإسباني بثلاثية أمام أتلتيك بلباو

عدن - ياسمين عبد العظيم - خاض فريق برشلونة، مساء يوم الأحد، مباراته الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2024/25، ضد خصمه أتلتيك بلباو.

واستضاف ملعب “سان ماميس” مباراة الفريقين في الجولة الثامنة والثلاثين من الليجا، حيث حقق برشلونة فوزًا بثلاثة أهداف دون رد.

وشهدت لحظات ما قبل المباراة إقامة ممر شرفي من جانب لاعبي أتلتيك بلباو تجاه برشلونة، بصفته بطل الموسم الحالي، وسط صافرات استهجان من جماهير الخصم.



في حين أقام برشلونة ممرًا شرفيًا للاعب أتلتيك بلباو، دي ماركوس الذي قرر اعتزال كرة القدم نهاية الموسم الذي انتهى اليوم، بعدما قضى مسيرة بأكملها في النادي الباسكي.



تقدم برشلونة بهدف أول في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، عن طريق نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي.

جاء الهدف الأول بعد تمريرة من فيرمين لوبيز، حيث وصلت الكرة إلى البولندي الذي سددها من داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 17، تمكن ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني له ولكتيبة هانز فليك، بعد عرضية وصلت إلى المنطقة، عقب ركنية نفذها رافينها، وارتقى ليفاندوفسكي الذي سدد رأسية في الشباك.

وكاد ليفاندوفسكي أن يسجل الهدف الثالث له ولفريق برشلونة في الدقيقة 60، بعدما سدد كرة قوية ولكن اعتلت المرمى.

وتحصل برشلونة على ضربة جزاء في الدقيقة 92، بعد تدخل تقنية الفيديو، ونفذها داني أولمو بعد خروج ليفاندوفسكي في الدقيقة 89.

وتمكن داني أولمو من تنفيذ ضربة جزاء برشلونة بنجاح، ليحولها إلى هدف ثالث في الوقت الضائع.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة إلى 88 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 70 نقطة في المركز الرابع.

