هاني سعيد يوضح هل سيحتفل بيراميدز بلقب الدوري حال الفوز أمام سيراميكا كليوباترا

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، حقيقة ما تردد عن قيام الفريق بالاحتفال ببطولة الدوري، بعد مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة حال الفوز بها.

ويشهد الموسم الحالي، صراعًا شرسًا بين الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري المصري، حيث يتصدر المارد الأحمر برصيد 55 نقطة، بينما السماوي في المركز الثاني بـ 53 نقطة.

وجاءت تلك الأنباء، بسبب شكوى ناديي بيراميدز والزمالك في المحكمة الرياضية “كأس” ضد قرار عدم خصم الـ3 نقاط من الأهلي إثر أزمة الانسحاب من مباراة القمة الأخيرة بالدوري، حيث يرى السماوي أنه إذا تم خصم الـ3 نقاط، سيتوج بطلًا للدوري حال الفوز أمام سيراميكا كليوباترا.



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وقال سعيد خلال تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر” لبرنامج “الكورة مع فايق”: “الأنباء التي ترددت أنني سآخذ فريق بيراميدز وأحتفل به إذا حققنا الفوز في المباراة المقبلة هذا الكلام غير صحيح، ومن يقول هذا الحديث شخص مغيب”.

وأضاف: “ننتظر قبل الجولة الأخيرة قرار المحكمة الرياضية، بحجب إعلان بطل الدوري من عدمه، وأعتقد الحكم النهائي سيأخذ بعض الوقت”.

وأضاف: “منذ عملي في بيراميدز، لم أتفوه بكلمة خطأ في حق الأهلي أو الزمالك أو أي نادي، ومؤخرًا تنشر تصريحات على لساني لم أصرح بها من الأساس”.

