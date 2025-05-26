أموريم: مانشستر يونايتد يعرف كيف ينهض من جديد.. وعلينا أن نتخذ قرارًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - ألقى روبن أموريم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، خطابًا لجمهور الشياطين الحمر، بعد الموسم السيء الذي ظهر به الفريق وخسارة النهائي الأوروبي.

وفاز مانشستر يونايتد أمام نظيره أستون فيلا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 38 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى مانشستر يونايتد، الموسم في المركز الـ15 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه لم يفز بأي بطولة.



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وخسر مانشستر يونايتد نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام هوتسبير، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سان ماميس” معقل نادي أتلتيك بلباو.

وقال أموريم في خطابه لجمهور مانشستر يونايتد: “أنا سعيد جدًا بهذا الموسم، أشعر بخيبة أمل كبيرة من الفريق، أود أن أشكركم جزيل الشكر، نحن ممتنون جدًا لدعمكم طوال الموسم”.

وأضاف: “الآن علينا أن نتخذ قرارًا.. إما أن نظل عالقين في الماضي، لأن هذا الموسم أصبح من الماضي وانتهى”.

وأكد: “إما أن نقاتل بعضنا البعض أو نتحد معًا من أجل مستقبل مانشستر يونايتد”.

وأردف: “قبل 6 أشهر، قلت إن العاصفة قادمة، واليوم، بعد هذا الموسم الكارثي أقول إن الأيام الجميلة آتية”.

وأتم: “إذا كان هناك ناد واحد في العالم أثبت في الماضي قدرته على تجاوز أي موقف أو كارثة، فهو نادينا، إنه نادي مانشستر يونايتد”.

