شكرا لاهتمامكم بخبر النصر ينوي التصعيد لأعلى جهة رياضية في قضية العروبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360- تنوي إدارة نادي النصر السعودي ، التصعيد لأعلى جهة رياضية في حال عدم الحصول على النقاط الثلاث الخاصة بمباراة العروبة، بعد القضية المرفوعة بشأن أهلية مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالعروبة.

ومن المتوقع أن يصدر مركز التحكيم الرياضي، قراره خلال الساعات القادمة بخصوص منح نادي النصر النقاط الثلاث بعد تقديمه الأدلة والمستندات الرسمية، بشأن مشاركة حارس العروبة بصورة غير قانونية.

وقال مصدر في نادي النصر بتصريحات لصحيفة “عكاظ” اليوم الأحد، إن موقفنا سليم ونتتظر قرار مركز التحكيم الرياضي بمنح ناديه النقاط الثلاث بعد تقديم الأدلة والمستندات الرسمية.

وأشار إلى أن نية النصر باللتصعيد لأعلى جهة رياضية في حال ممارسة الضغوطات على المركز حتى لا يصدر قرار ينقض قرار لجنة الانضباط والأخلاق ولجنة الاستئناف.

ويأمل النصر في الحصول على نقاط مباراة العروبة، للحفاظ على آمله في التأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المُقبل، حال الفوز على الفتح وتعثر الهلال ضد القادسية، في الجولة الأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.