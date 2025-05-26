إيمري يتهم الحكم بحرمان أستون فيلا من اللعب في دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد العظيم - أبدى المدير الفني الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، استياءه من قرار إلغاء هدف صانع ألعابه مورغان روجرز في المواجهة الحاسمة أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد، مؤكداً أن إلغاء الهدف كان لحظة محورية في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ونجح مانشستر يونايتد في إنهاء سلسلة خسائره بتحقيق الفوز على أستون فيلا 2-0 عندما استضافه على ملعب أولد ترافورد، مستفيداً من النقص العددي الذي تعرض له الفيلانس منذ الدقيقة 45 للشوط الأول حين طُرد الحارس إيميليانو مارتينيز ببطاقة حمراء مباشرة.

وانتظر مانشستر يونايتد حتى الدقيقة 76 ليحتفل بهدف التقدم عن طريق أماد ديالو بعد تمريرة حاسمة من برونو فيرنانديز، وقبل هذا الهدف ألغى الحكم هدفاً صحيحاً لأستون فيلا رغم عدم وجود أي خطأ على روجرز.

وبعد حوالي 10 دقائق من هدف ديالو، أضاف الدنماركي كريستيان إريكسن الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 87.

وعقب انتهاء المباراة قال إيمري، في تصريحات لشبكة TNT Sports: “مساء الخير. لقطات التلفزيون واضحة، الحركة كانت سليمة، لكن علينا أن نقبل القرار”.

أضاف “كان خطأً، خطأً كبيراً. المباراة بمجملها كانت صعبة، لعبنا بـ10 لاعبين، وهذا الهدف الملغى جاء في لحظة حاسمة. هم قدموا أكثر، لكننا أظهرنا صلابة رغم النقص العددي. كنا قادرين على التسجيل، وكانت ستكون فرصة جيدة لتغيير النتيجة، لكن لم نؤدِّ بما فيه الكفاية لنخرج بنتيجة إيجابية. ومع ذلك، لولا بعض القرارات، لكان بإمكاننا ذلك”.

وعن حواره مع الحكم حول الهدف الملغى، أجاب إيمري: “نعم، تحدثت إليه، لكنه كان يعرف ذلك”.

وحين سُئل عن اعتذار الحكم له، رد أوناي إيمري “من فضلك السؤال التالي؟”، في رفض واضح منه للدخول في مزيد من الجدل بشأن التحكيم أو تقنية الفيديو.

وحول تقييمه لموسم أستون فيلا، قال المدرب الذي قاد الفريق إلى عودة أوروبية طال انتظارها: “بذلنا مجهوداً كبيراً في النصف الثاني من الموسم. أضعنا فرصة التواجد ضمن الخمسة الأوائل في الشطر الأول، لكنني راضٍ عما قدمناه وتطورنا خلال الموسم. اليوم كنا نقاتل من أجل مقعد في دوري الأبطال، وهذا بحد ذاته إنجاز”.

أنهى بقوله “التأهل للدوري الأوروبي يُعد أمراً جيداً، كنا قريبين من دوري الأبطال، ويجب أن نكون فخورين بما أنجزناه. لكننا لا نرضى بالقليل، نريد التحسن دوماً، لا شك أن الدوري الإنجليزي هو الأصعب، والتأهل الأوروبي منه يحتاج لمجهود استثنائي”.