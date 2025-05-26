شكرا لاهتمامكم بخبر ما قيمة جوائز الدوري الإنجليزي لكل مركز في الترتيب النهائي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 أصبحت الأندية العشرون على وشك الحصول على مدفوعاتها السنوية من المركز الذي أنهت عليها الموسم، بالاضافة إلى حصة في حقوق البث التلفزيوني وأمور أخرى إعلانية.

توج نادي ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة المدرب أرني سلوت والنجم المصري محمد صلاح، ليرفع رصيده إلى 20 تتويجاً بالتساوي مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد الذي تصدر المركز الأول دون شريك منذ عام 2013 عند اعتزال السير أليكس فيرغسون.

في الموسم الماضي تراوحت أرباح الأندية العشرين للدوري الإنجليزي ما بين 175.9 مليون جنيه إسترليني و109.7 مليون جنيه إسترليني من مشاركتها في المسابقة.

وتبرز التساؤلات حول كيفية حساب هذه الأرقام في ظل عدم وجود بيانات رسمية حتى الآن توضح أرباح كل فريقه عن موسم 2024-2025.

لكن قناة “CNBC” الأميركية المختصة في الشؤون الاقتصادية، استخدمت أرقام الموسم الماضي كدليل إرشادي لما يُمكن توقع أن يحصل عليه كل فريق في نهاية الموسم الحالي 2025/2024.

قالت القناة “حصد مانشستر سيتي مبلغ 56.4 مليون جنيه إسترليني بعد فوزه باللقب للمرة الرابعة على التوالي في موسم 2023-2024، وبعدها حصد كل فريق 2.8 مليون جنيه إسترليني أقل من الفريق الذي يسبقه في الترتيب”.

أضافت “أرسنال الوصيف جمع 53.6 مليون جنيه إسترليني، وشيفيلد يونايتد الذي هبط بعد احتلاله للمركز الأخير حصل على 2.8 مليون جنيه إسترليني”.

ما هي أرباح أندية البريمييرليغ من صفقات البث التلفزيوني؟

في موسم 2023-2024 حصلت كل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على 31.2 مليون جنيه إسترليني من حقوق البث المحلية و55.7 مليون جنيه إسترليني من حقوق البث الدولية، بإجمالي 86.7 مليون جنيه إسترليني.

كما حصلت جميع الأندية العشرين على 8.2 مليون جنيه إسترليني من مصادر الإيرادات التجارية المركزية، ليصل التوزيع المتساوي إلى 94.9 مليون جنيه إسترليني.

حضلت الأندية أيضاً على إيرادات بث إضافية بشكل فردي بناءً على عدد مرات بث مبارياتها في المملكة المتحدة.

في الموسم الماضي 2023-2024 كان أرسنال الأكثر عرضاً على التلفزيون (31 مرة)، مما أدى إلى زيادة قدرها 26.9 مليون جنيه إسترليني من إيرادات البث.

من ناحية أخرى، كان بيرنلي الأقل عرضاً (10 مرات) وحصل على 9.3 مليون جنيه إسترليني.

حقق مانشستر سيتي أعلى إيرادات الموسم الماضي حيث جمع 175.9 مليون جنيه إسترليني أما أرسنال الوصيف نال 175.5 مليون جنيه إسترليني.