مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26 مايو 2025.. ختام دوري روشن

عدن - ياسمين عبد العظيم - يُختتم اليوم الاثنين 26 مايو 2025، الموسم الكروي لدوري روشن السعودي بإقامة مباريات الجولة 34 والأخيرة.

ولا يزال الصراع مفتوحاً على المركز الثالث في الدوري السعودي والمؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2، بعدما حسم الاتحاد اللقب بالفعل.

ويلتقي الهلال صاحب المركز الثاني بـ72 نقطة مع القادسية الثالث برصيد 68 نقطة، فيما يواجه النصر الرابع بـ67 نقطة مضيفه الفتح الذي أفلت من الهبوط.

ويلعب زملاء كريستيانو رونالدو على الفرصة الأخيرة لضمان مشاركة آسيوية في الموسم المقبل، حيث يحتاج إلى إنهاء الدوري في المركز الثالث، مع خسارة القادسية نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الاتحاد الجمعة المقبل 30 مايو 2025.

في صراع الهبوط، تتنافس فرق الوحدة والعروبة والأخدود على مقعد وحيد في دوري روشن.

يلتقي الوحدة، صاحب المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، مع مضيفه الاتفاق، فيما يلعب الأخدود، صاحب المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة، خارج أرضه ضد الخليج، ويلتقي العروبة، صاحب المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 30 نقطة، مع التعاون.



دوري روشن السعودي:

الفتح – النصر (21:00 بتوقيت السعودية ومصر)

الهلال – القادسية (21:00 بتوقيت السعودية ومصر)

الرياض – الأهلي (21:00 بتوقيت السعودية ومصر)

الفيحاء – الشباب (21:00 بتوقيت السعودية ومصر)

الاتفاق – الوحدة (21:00 بتوقيت السعودية ومصر)

الاتحاد – ضمك (21:00 بتوقيت السعودية ومصر)

الخليج – الأخدود (21:00 بتوقيت السعودية ومصر)

العروبة – التعاون (21:00 بتوقيت السعودية ومصر)

الرائد – الخلود (21:00 بتوقيت السعودية ومصر)

إياب ملحق التأهل للدوري الألماني:

إلفيرسبيرغ – هايدنهايم (21:30 بتوقيت السعودية ومصر)

الدوري الجزائري:

إتحاد بسكرة – مولودية وهران (20:45 بتوقيت السعودية ومصر)

اتحاد العاصمة – أولمبيك أقبو (23:00 بتوقيت السعودية ومصر)