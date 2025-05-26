فيديو | في 3 دقائق.. ليفاندوفسكي يسجل هدفين لـ برشلونة أمام أتلتيك بلباو

عدن - ياسمين عبد العظيم - تقدم فريق برشلونة بهدفين في شباك نظيره أتلتيك بلباو، في مباراتهما الجارية حاليًا في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، موسم 2024/25.

ويستضيف ملعب “سان ماميس” مباراة الفريقين في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني، لهذا الموسم.

وتمكن برشلونة من تسجيل هدف أول في شباك أتلتيك بلباو، في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.



جاء الهدف الأول عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، بعد تمريرة من فيرمين لوبيز، حيث وصلت الكرة إلى البولندي الذي سددها من داخل المنطقة.



وفي الدقيقة 17، تمكن ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني له ولكتيبة هانز فليك، بعد عرضية وصلت إلى المنطقة، بعدما نفذ رافينها ركنية، وارتقى ليفاندوفسكي الذي سدد رأسية في الشباك.