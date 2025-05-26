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مفاجأة بشأن مصير يايسله مع الأهلي ومفاوضات تشافي

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مفاجأة بشأن مصير يايسله مع الأهلي ومفاوضات تشافي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - سعودي 360 – ذكرت تقارير صحفية في الساعات الماضية، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق، ليتولى قيادة الفريق المتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة بدلاً من الألماني ماتياس يايسله.

حقيقة مفاوضات الأهلي السعودي مع تشافي

كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية أن يايسله سيستمر مع أهلي جدة التزاماً بعقده الساري حتى نهاية الموسم المقبل، والأجواء داخل النادي باتت هادئة فيما يخص مستقبل المدرب.

وأفادت الصحيفة بأن هناك اجتماعات حدثت بين شركة النادي الأهلي ويايسله حيث اتفق الطرفان على استكمال العلاقة التعاقدية بينهما مع زيادة راتب المدرب في الموسم المقبل.

ووعدت إدارة الأهلي، يايسله بتجديد عقده وزيادة أخرى في راتبه السنوي وفقاً لنتائج الفريق في الموسم الجديد.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه لم تحدث أي مفاوضات رسمية بين إدارة الأهلي وتشافي في الأيام الماضية.

وتولى يايسله، قيادة الأهلي في أكتوبر 2023 وقد قاد الفريق لتحقيق أول ألقابه من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز على كاواساكي الياباني في النهائي بنتيجة 2-0.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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