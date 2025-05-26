أتلتيكو مدريد ينهي موسمه مفترساً جيرونا برعاية سورلوث

عدن - ياسمين عبد العظيم - الشوط الأول انتهى كما بدأ، بدون أهداف، رغم تعدد المحاولات من كلا الفريقين، إلا أنها لم تكن بالجدية والدقة اللازمتين لهز الشباك.

وعقب الاستراحة، تمكن سورلوث من فض عذرية الشباك بهدف في الدقيقة 68، من صناعة زميله رودريجو دي بول، قبل أن يحسم الفرنسي كليمو لونجليه الأمور بهدف ثان في الدقيقة 87.

وكرر سورلوث زيارته للشباك الكتالونية موقعاً على الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 90 بأسيست من كونور جالاجر، قبل أن يبصم على الهاتريك الشخصي بهدف رابع، في الدقيقة 93، وهذه المرة كانت الصناعة باسم خوليان ألفاريز.

فوز يرفع به أتلتيكو رصيده للنقطة 76 في المركز الثالث بالجدول، بينما ينهي جيرونا موسمه في المرتبة 16 برصيد 41 نقطة.