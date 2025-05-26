تقارير: النصر يتلقى خبرًا سارًا يُعيد آماله في التأهل لدوري أبطال آسيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - تلقى فريق النصر خبراً ساراً اليوم الأحد، بشأن مشواره في بطولة الدوري السعودي لموسم 2024-2025، وذلك على خلفية أزمة مباراته أمام العروبة.

ونشبت الأزمة بعد احتجاج النصر على العروبة، بعد مشاركة الحارس رافع الرويلي في الجولة 23 من بطولة دوري روشن، حيث خسر النصر بنتيجة 2-1.

وبحسب ما جاء في صحيفة “الرياضية السعودية” أن مركز التحكيم أقر بصحة الوثائق المقدمة من النصر، والتي أثبتت أن الرويلي لم يكن متفرغًا بالكامل كلاعب محترف، ما يعد مخالفة للائحة الاحتراف.



طالع أيضاً.. سلوت يفتقد لاعب ليفربول في بداية موسم الدوري الإنجليزي 2025/26



كما تبين أن العروبة كان على علم باستمرار الرويلي في وظيفته، وهو ما يعني بطلان تسجيله.

وخاطب النصر في وقتٍ سابق وزارة الداخلية وتحديدًا قطاع الدفاع المدني، الذي ينتمي إليه رافع الرويلي بما يخالف لوائح لجنة الاحتراف، وهو ما فعلته وزارة الرياضة، إذ أرسلت ردًّا، يوكد أن الحارس، لا يزال على رأس العمل، لكنَّ خطأ تقنيًا في الإيميل أخر وصوله إلى النصر قبل إغلاق الترافع الخميس، وفور الوصول الجمعة، تم تقديمه إلى مركز التحكيم، الذي قرر تمديد الترافع إلى ظهر السبت.

بعد هذا القرار، أصبح النصر محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 70 نقطة، خلف الهلال الوصيف الذي يمتلك 72 نقطة، وذلك أعاد آماله في خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتاج النصر للفوز على الفتح في الجولة الختامية مع تعادل أو خسارة للهلال أمام القادسية، وسيصبح بذلك وصيفًا ويحق له المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

