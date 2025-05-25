هل يستعيد مانشستر سيتي لقب البريميرليغ الموسم المقبل؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كوة- علق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على العودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم المقبل بعد ان خسره لصالح ليفربول هذا الموسم.

غوارديولا قال: “أعتقد سنكون أفضل في الموسم المقبل، بصراحة لا أعرف كيف ستكون ردة فعلنا بعد كأس العالم للاندية، قد نكون منهكين “.

اضاف: “قد نبدأ الموسم القادم بدون إجازة ، لذا لا أعرف ، لكن لدي شعور بأنه مهما حدث سنبذل قصارى جهدنا ، سنكون في الموعد”.