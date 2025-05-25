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شكرا لاهتمامكم بخبر هل يستعيد مانشستر سيتي لقب البريميرليغ الموسم المقبل؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كوة- علق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على العودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم المقبل بعد ان خسره لصالح ليفربول هذا الموسم.
غوارديولا قال: “أعتقد سنكون أفضل في الموسم المقبل، بصراحة لا أعرف كيف ستكون ردة فعلنا بعد كأس العالم للاندية، قد نكون منهكين “.
اضاف: “قد نبدأ الموسم القادم بدون إجازة ، لذا لا أعرف ، لكن لدي شعور بأنه مهما حدث سنبذل قصارى جهدنا ، سنكون في الموعد”.