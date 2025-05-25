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كم لاعب فرنسي فاز بالحذاء الذهبي قبل مبابي؟

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – استطاع كيليان مبابي أن يفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، بعدما تصدر ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية.

وشهد هذا الموسم منافسة شرسة بين مبابي ومحمد صلاح وفيكتور غيوكيريس على الجائزة، حتى ظفر بها النجم الفرنسي بعدما سجل 31 هدف في الدوري الإسباني، ليحصل على 62 نقطة.

ولم يسبق أن حصل أي لاعب فرنسي على الجائزة القديرة سوى الغزال تيري هنري، والذي فاز بها مع أرسنال مرتين في موسمي 2003-2004، و2004-2005.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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