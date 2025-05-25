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خوان غارسيا يعلم باهتمام برشلونة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أصبح خوان غارسيا حارس اسبانيول هدفا لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وفقا للصحفي جيرارد روميرو الحارس الاسباني صاحب الـ 24 عاما يعلم أن برشلونة يريد التعاقد معه.

تشير عدة تقارير بأن اللاعب اتخذ قراره بالرحيل عن اسبانيول هذا الصيف، ولكن وجهته القادمة لم تحسم حتى الآن .

سعر اللاعب يجعله فرصة جذابة للعديد من الاندية وعلى رأسهم برشلونة حيث يبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 25 مليون يورو.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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