أخبار اليمن : غزة تنزف.. 242 شهيداً ومصاباً في 24 ساعة

غزة تنزف.. 242 شهيداً ومصاباً في 24 ساعةقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم، إن 38 شهيداً و204 مصابين وصلوا مستشفيات القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت إلى أن الحصيلة الجديدة ترفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53 ألفاً و939 شهيداً و122 ألفاً و797 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر 2023، مبينة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3 آلاف و785 شهيداً و10 آلاف و756 مصاباً.