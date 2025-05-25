أخبار اليمن : الفوج الثاني من حجاج اليمن يغادر صنعاء

الفوج الثاني من حجاج اليمن يغادر صنعاء
غادر مطار صنعاء الدولي اليوم، الفوج الثاني من حجاج بيت الله الذي يضم 298 حاجا، عبر رحلتين لطائرة الخطوط الجوية اليمنية.
وقدمت لطائرة الخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء كافة الخدمات الأرضية المعمول بها في المطارات العالمية وفقا للمتطلبات والاشتراطات الدولية المنبثقة من المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي "الإيكاو".
وثمن ضيوف الرحمن المغادرون عبر المطار جهود الجهات المختصة في تيسير إجراءات السفر وتوفير كافة الخدمات لهم.
وكان الفوج الأول من الحجاج الذي يضم 297 حاجا قد غادر مطار صنعاء الدولي أمس عبر رحلتين للخطوط الجوية اليمنية.
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