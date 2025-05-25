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تعرف على ممثلي المانيا في اوروبا

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تعرف على ممثلي المانيا في اوروبا

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- فاز نادي شتوتجارت بآخر تأشيرة لتمثيل المانيا في اوروبا في المسابقات القارية للموسم الرياضي القادم 2025-2026.

شتوتجارت توج بلقب مسابقة كاس المانيا بعد فوزه في النهائي ارمينيا بيلفيلد بأربعة اهداف لهدفين ليفوز بالتأشيرة الاوروبية السابعة المخصصة لألمانيا .

قائمة الاندية السبعة التي ستمثل المانيا في المسابقات القارية الثلاث هي :

  • مسابقة دوري ابطال اوروبا : بايرن ميونخ البطل ، باير ليفركوزن الوصيف ، اينتراخت فرانكفورت الثالث و بوروسيا دورتموند الرابع .
  • مسابقة الدوري الاوروبي : شتوتجارت بطل مسابقة الكاس و فرايبورغ الخامس في ترتيب الدوري .
  • مسابقة دوري المؤتمر الاوروبي : ماينز صاحب المركز السادس في ترتيب الدوري المحلي .
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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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