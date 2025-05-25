شكرا لاهتمامكم بخبر تعرف على ممثلي المانيا في اوروبا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- فاز نادي شتوتجارت بآخر تأشيرة لتمثيل المانيا في اوروبا في المسابقات القارية للموسم الرياضي القادم 2025-2026.
شتوتجارت توج بلقب مسابقة كاس المانيا بعد فوزه في النهائي ارمينيا بيلفيلد بأربعة اهداف لهدفين ليفوز بالتأشيرة الاوروبية السابعة المخصصة لألمانيا .
قائمة الاندية السبعة التي ستمثل المانيا في المسابقات القارية الثلاث هي :
- مسابقة دوري ابطال اوروبا : بايرن ميونخ البطل ، باير ليفركوزن الوصيف ، اينتراخت فرانكفورت الثالث و بوروسيا دورتموند الرابع .
- مسابقة الدوري الاوروبي : شتوتجارت بطل مسابقة الكاس و فرايبورغ الخامس في ترتيب الدوري .
- مسابقة دوري المؤتمر الاوروبي : ماينز صاحب المركز السادس في ترتيب الدوري المحلي .