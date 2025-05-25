قائمة الاندية السبعة التي ستمثل المانيا في المسابقات القارية الثلاث هي :

شتوتجارت توج بلقب مسابقة كاس المانيا بعد فوزه في النهائي ارمينيا بيلفيلد بأربعة اهداف لهدفين ليفوز بالتأشيرة الاوروبية السابعة المخصصة لألمانيا .

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- فاز نادي شتوتجارت بآخر تأشيرة لتمثيل المانيا في اوروبا في المسابقات القارية للموسم الرياضي القادم 2025-2026.

شكرا لاهتمامكم بخبر تعرف على ممثلي المانيا في اوروبا والان مع التفاصيل

سعد محمود

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