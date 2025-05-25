متوسط أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم 25-5-2025 في البنك المركزي المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - نستعرض لكم أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه حيث جقق سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 66.78 جنيه للشراء و66.96 جنيه للبيع. وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري اليوم الأحد 25 مايو 2025.

سعر اليورو اليوم

ووصل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 56.26 جنيه للشراء و56.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

جقق سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 66.78 جنيه للشراء و66.96 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي نحو 60.25 جنيه للشراء و60.44 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني

بلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي 34.67 جنيه للشراء و34.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي نحو 13.28 جنيه للشراء ونحو 13.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 162.35 جنيه للشراء و162.85 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.56 جنيه للشراء ونحو 13.60 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

وصل سعر اليوان الصيني اليوم إلى 6.91 جنيه للشراء و6.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وحقق أعلى سعر للدولار في مصرف «أبوظبي الإسلامي» ليسجل نحو 49.94 جنيها للشراء و50.04 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنكي «ميد بنك» ليسجل نحو 49.82 جنيها للشراء و49.92 جنيها للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنوك «الأهلي الكويتي» و«قناة السويس» و«التنمية الصناعية» و«اتش اس بي سي» نحو 49.86 جنيها للشراء و49.96 جنيها للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية في مصر «الأهلي المصري» بنحو 49.85 جنيها للشراء و49.95 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في «بنك مصر» مستويات 49.84 جنيها للشراء و49.94 جنيها للبيع.

وبلغ سعر للدولار في «بنك نكست» 49.90 جنيها للشراء و50.00 جنيه للبيع، وسجل الدولار في «تنمية الصادرات» نحو 49.83 جنيها للشراء و49.93 جنيها للبيع.