سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 25-5-2025 للبيع والشراء

عدن - ياسمين عبد العظيم - ننشر أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 25-5-2025، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 49.83 جنيه للشراء ونحو 49.97 جنيها للبيع.حسب آخر تحديث للبنك المركزي.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 49.83 جنيه للشراء ونحو 49.97 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 49.85 جنيها للشراء ونحو 49.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

استقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 49.85 جنيها للشراء و49.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

هبط سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 49.84 جنيه للشراء و94.94 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 49.85 جنيه للشراء 49.95 على جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 49.85 جنيه للشراء ونحو 49.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 49.94 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.

وأضاف المركزي المصري، في بيان، أن اللجنة قررت أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.