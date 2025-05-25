مقارنة بين أرقام مبابي في آخر مواسمه مع باريس وأول موسم له مع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أنهى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي موسمه الأول في تجربته الإسبانية مع ريال مدريد، الذي انضم إليه خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان.

وبين موسمه الأخير في فرنسا، وأول مواسمه في إسبانيا، اختلفت أرقام مبابي بشكل واضح، وجاءت المقارنة على النحو التالي:

عدد المباريات الإجمالية:

49 مباراة مع باريس – 56 مباراة مع ريال مدريد

المدة الزمنية الكلية:

3931 دقيقة مع باريس – 4609 دقائق مع ريال مدريد

الأهداف:

45 هدفًا مع باريس – 43 هدفًا مع ريال مدريد

التمريرات الحاسمة:

11 تمريرة حاسمة مع باريس – 4 تمريرات حاسمة مع ريال مدريد

الألقاب:

ثنائية الدوري والكأس مع باريس – ثنائية السوبر القاري وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد

الجوائز الفردية:

مع باريس: هداف الدوري الفرنسي، وأفضل لاعب في الدوري