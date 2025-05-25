خطة تشابي ألونسو المنتظرة مع ريال مدريد: كيف سيلعب الفريق؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (تقرير من as)

مع توقيع تشابي ألونسو عقدًا لقيادة ريال مدريد حتى عام 2028، تبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتوقعات والتحديات في البيت الأبيض.

بعمر 43 عامًا فقط، يبدو أن ألونسو قادم لإحداث ثورة تكتيكية، قد تغيّر وجه الفريق خلال المواسم القادمة.

الخيار الأقرب حتى الآن هو الاعتماد على خطة 4-4-2، مع الثنائي المتفجر فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي في المقدمة، لتشكيل هجوم سريع ومباشر.

لكن هناك إغراء داخل الجهاز الفني بفكرة ألونسو الجريئة، والتي طبّقها سابقًا، باللعب بثلاثة مدافعين وظهيرين متقدمين كأجنحة.

رغم أن هذا الأسلوب صعب التحقق في مدريد، خاصة لطبيعته التاريخية والأسلوب الذي يفضله جمهوره، إلا أنه احتمال مطروح ولو بنسبة ضئيلة ضمن النقاشات الفنية.

التحديات لا تتوقف عند الخطة فقط، بل تمتد إلى كيفية التعامل مع لاعبين يعيشون حالة من عدم اليقين داخل الفريق، مثل دافيد ألابا، وميندي، وفران غارسيا، وأيضًا رودريغو، الذين قد تتأثر أدوارهم بالتوجهات الجديدة.

وتحمل المرحلة القادمة الكثير من الأسئلة، والإجابة عنها ستكون أول اختبار حقيقي لأفكار ألونسو وطموحاته مع الملكي.