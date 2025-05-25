غريزمان.. رحلة البحث عن الهدف رقم 200 تتأجل!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (تقرير من Marca)

ما زال النجم الفرنسي أنطوان غريزمان يعيش أطول فتراته الجافة تهديفيًا، حيث لم يهز الشباك منذ 25 فبراير، أي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، خاض خلالها 19 مباراة دون تسجيل.

على الرغم من أن رصيده يقف عند 197 هدفًا بقميص أتلتيكو مدريد، إلا أن الوصول إلى الهدف رقم 200 بات حلمًا مؤجلًا، ربما يتحقق في مونديال الأندية المقبل.

غريزمان، الذي جاء إلى أتلتيكو قبل أكثر من عقد ليصبح أحد أساطير النادي، نجح بالفعل في حفر اسمه في تاريخ الروخيبلانكوس كهدافهم التاريخي.

لكن رغم إنجازاته، يواجه اللاعب انتقادات متزايدة بسبب تراجع مستواه، حتى أن سيميوني، الذي لطالما اعتبره الأفضل، لم يمنحه مكانًا ثابتًا مؤخرًا.

في مواجهة جيرونا، عاد غريزمان إلى التشكيلة الأساسية بعدما تراجع أمام تألق سورلوث.

شكل وجوده إلى جانب جوليان النجم الجديد الذي سجل 29 هدفًا تجسيدًا واضحًا لتحول المشهد الهجومي في الفريق.

ورغم بعض اللمحات الفنية من غريزمان، مثل تمريراته بكعب القدم، إلا أن تأثيره تلاشى تدريجيًا كما حدث في أغلب مباريات الموسم.

وجاءت فرصته الذهبية في الدقيقة 55، عندما كان قريبًا من التسجيل، لكنها ضاعت، ليغادر الملعب في الدقيقة 61، ويبقى الهدف المنتظر معلقًا حتى إشعار آخر.