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مانشستر يونايتد يقرر الاستغناء عن 6 نجوم

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت بعض التقارير الصحفية أن مانشستر يونايتد قد وضع قائمة من ستة لاعبين سيغادرون النادي خلال هذا الصيف.

حيث أكد موقع فوتبول إنسايدر أن اللاعبين المعنيين هم، برونو فيرنانديز، وأليخاندرو غارناتشو، وراسموس هويلوند، وجوشوا زيركزي، وكاسيميرو، وأندريه أونانا.

ويأتي هذا القرار من إدارة الشياطين الحمر بسبب رغبتهم في تقليل ميزانية الرواتب، وكذلك توفير الأموال اللازمة للتعاقدات الصيفية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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