

عدن - ياسمين عبد العظيم - مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025



يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وفولهام Manchester City vs Fulham اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية والأوروبية مساء اليوم الأحد، الموافق 26 مايو 2025، إلى ملعب كرافين كوتاج، حيث يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فولهام في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-2025. وتأتي هذه المباراة في توقيت حاسم، حيث يسعى السيتي لتحقيق الفوز وإنهاء موسمه بشكل مشرف وسط صراع قوي على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما يأمل فولهام في تقديم عرض قوي أمام جماهيره والحصول على نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في جدول الترتيب.

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مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام

تقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والسودان وجنوب إفريقيا وليبيا واليمن وقطر والبحرين وتركيا، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد فولهام

تقام مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم الأحد، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن الجولة 38 من الدوري الإنجليزي، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق حسن العيدروس.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام

من المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: أكانجي، جفارديول، دياز، أوريل

خط الوسط: دي بروين، عمر مرموش، برناردو

خط الهجوم: سافيو، هالاند، دوكو

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي: يحتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة، حيث خاض 37 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة، تعادل في 8 مباريات، وتلقى 9 هزائم، سجل لاعبوه 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 44 هدفًا.

فولهام: يحتل المركز العاشر برصيد 54 نقطة، من 15 فوزًا، 9 تعادلات، و13 خسارة، سجل لاعبوه 54 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 52 هدفًا.

عمر مرموش وتألقه مع مانشستر سيتي

تتجه الأنظار أيضًا إلى النجم المصري عمر مرموش، الذي يشارك مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث يأمل في تقديم أداء قوي في المباراة الختامية، والمساهمة في تحقيق فوز مهم لفريقه.

آمال مانشستر سيتي في ختام الدوري

يأمل مانشستر سيتي في إنهاء موسمه في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يسعى فولهام لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره والظهور بصورة مشرفة في ختام الموسم.