أخبار اليمن : 279 عملية بمخيم العيون المجاني في رداع

279 عملية بمخيم العيون المجاني في رداعأجريت 279 عملية جراحية خلال المخيم المجاني الـ65 لطب وجراحة العيون الذي نفذته جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة في مستشفى رداع المركزي بمحافظة البيضاء.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور نشوان العطاب أن العمليات توزعت بين 231 مياه بيضاء، و42 إزالة الظفرة الملتحمة، وأربع عمليات إزالة كيس دهني وعمليتان إخراج جسم غريب بتمويل الهيئة العامة للزكاة.

وذكر أن المخيم الذي استمر ستة أيام بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة، هدف إلى تخفيف معاناة المرضى من الأسر الفقيرة، حيث قدم خدماته لألف و714 حالة.

وأشار الدكتور العطاب إلى أن المخيم جاء في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي والإحسان للفئات الأشد فقراً واحتياجاً.. مشيدا بالدور الإنساني للهيئة العامة للزكاة ودعمها للمخيم الطبي.