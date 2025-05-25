أخبار اليمن : الأغذية العالمي: غزة لا تزال على شفا المجاعة

الأغذية العالمي: غزة لا تزال على شفا المجاعة
حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم، من أن العائلات في قطاع غزة لا تزال على شفا المجاعة، مؤكدا ضرورة التدفق اليومي والمستمر لشاحنات المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وأضاف البرنامج في بيان، أن القطاع لا يزال يعاني من أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلق الاحتلال الإسرائيلي المعابر، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى توفر إمكانية نقل وتوزيع الغذاء داخل القطاع بأمان ودون تأخير.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون مواطن في القطاع، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ الثاني من مارس الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة.
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