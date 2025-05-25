ليفاندوفسكي يدفع برشلونة إلى اتخاذ هذا القرار

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة برشلونة الرياضية لا ترى حاجة ملحة للتعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف في ظل الأداء المميز الذي يقدمه النجم روبرت ليفاندوفسكي هذا الموسم.

شارك ليفاندوفسكي في 51 مباراة مع الفريق خلال الموسم الحالي، بمجموع 3841 دقيقة لعب، وتمكن من تسجيل 40 هدفًا بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، ما يعكس دوره الكبير وتأثيره في خط هجوم برشلونة.

وتعول الإدارة بشكل كبير على استمرارية نجمها البولندي في قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل، مما يجعل خطط التعاقد مع مهاجم جديد غير أولوية في الوقت الراهن.