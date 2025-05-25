مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع غارناتشو لنابولي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سعر بيع لاعبه الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو، في ظل اهتمام متزايد من جانب نادي نابولي الإيطالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة تليغراف، فإن مانشستر يونايتد يطالب بمبلغ يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني مقابل السماح لغارناتشو بمغادرة أولد ترافورد هذا الصيف.

يأتي اهتمام نابولي بغارناتشو ضمن خطة لتعزيز صفوف الفريق، حيث يضع النادي الإيطالي أيضًا النجم البلجيكي كيفن دي بروين، ضمن أهدافه الرئيسية في الميركاتو.