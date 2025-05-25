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إحصائية قوية لـ مانشستر سيتي قبل مواجهة فولهام

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  • إحصائية قوية لـ مانشستر سيتي قبل مواجهة فولهام 1/2
  • إحصائية قوية لـ مانشستر سيتي قبل مواجهة فولهام 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد مانشستر سيتي لمواجهة فولهام اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حاملاً معه سجلًا مميزًا ضد الفريق اللندني.

ووفقًا للإحصائيات، لم يحقق فولهام أي فوز في آخر 19 مباراة جمعت الفريقين في الدوري، حيث تعادل 3 مرات وخسر 16 مباراة.

كما خسر فولهام آخر 14 مباراة متتالية ضد السيتي، وكان آخر انتصار له يعود إلى أبريل 2009 على ملعب الاتحاد بقيادة المدرب روي هودجسون.

تؤكد هذه الأرقام التفوق الكبير لفريق مانشستر سيتي أمام فولهام، مما يزيد من التوقعات لصالح السيتي في مباراة اليوم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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