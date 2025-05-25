برشلونة على بُعد هدف واحد من إنجاز تاريخي في الليجا

عدن - ياسمين عبد العظيم - يتطلع نادي برشلونة إلى تحقيق إنجاز هجومي مهم في مباراته المرتقبة أمام أتلتيك بلباو، حيث يقف الفريق على أعتاب كسر حاجز الـ100 هدف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

برشلونة فليك على بُعد هدف واحد من إنجاز تاريخي في الليجا

وبقيادة المدير الفني الجديد هانسي فليك، عاد برشلونة ليُقدم كرة قدم هجومية ممتعة وفعالة، جعلته من أكثر الفرق الأوروبية تسجيلًا للأهداف هذا الموسم.

حتى الآن، سجل الفريق الكتالوني 99 هدفًا في الدوري، ويحتاج إلى هدف واحد فقط لدخول نادي المئة، وهو ما لم يحدث منذ موسم 2016/2017.

في ذلك الموسم، سجل فريق لويس إنريكي المرعب بقيادة الثلاثي الشهير ميسي، سواريز، نيمار عددًا هائلًا من الأهداف بلغ 116 هدفًا، لكنه لم يكن كافيًا لحسم اللقب.

الموسمان الماضيان شهدا تراجعًا نسبيًا في الفاعلية الهجومية، حيث سجل الفريق تحت قيادة تشافي 70 هدفًا في موسم التتويج باللقب، و79 هدفًا في الموسم الذي يليه دون تحقيق البطولة.

لكن مع فليك، عاد برشلونة ليتنفس الهجوم مجددًا، بقيادة مجموعة شابة ومتحمسة تضم لامين يامال، رافينيا، فيران توريس، وروبرت ليفاندوفسكي، الذين أسهموا بشكل بارز في عودة النجاعة التهديفية للفريق.

وإذا نجح الفريق في التسجيل خلال مواجهة بلباو، فسيكون هذا الإنجاز هو الأول من نوعه منذ أكثر من 7 مواسم، ما يعزز الآمال ببناء مشروع هجومي قوي تحت قيادة فليك، يعيد النادي إلى منصات التتويج المحلية والقارية.