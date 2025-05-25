إحصائية مقلقة لبرشلونة قبل مواجهة بلباو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستضيف ملعب سان ماميس مباراة أتلتيك بلباو وبرشلونة اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

فيما يلي تاريخ مواجهات الفريقين على ملعب سان ماميس، الذي يشهد تفوقًا لأتلتيك بلباو أصحاب الأرض:

التقى الفريقان في 93 مباراة.

فاز بلباو في 43 مباراة.

فاز برشلونة في 28 مباراة.

حسم التعادل 22 مباراة.

سجل برشلونة 133 هدفًا.

سجل بلباو 167 هدفًا.

هذه الأرقام تعكس تحديًا كبيرًا ينتظر برشلونة في ملعب بلباو، مما يزيد من صعوبة المهمة في الجولة الختامية للدوري الذي تُوج به الفريق الكتالوني.