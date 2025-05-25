حملة مكبرة تزيل 30 حالة تعدٍ وتسترد 90 فدانًا من أملاك الدولة في دشنا

عدن - ياسمين عبد العظيم - نفذت الوحدة المحلية لمركز دشنا، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في المهد، وذلك بناءً على توجيهات الوزير المحافظ، ومتابعة خالد بهيج.

قاد الحملة نائب رئيس المركز عثمان مدكور، وشاذلي البرنس، بمشاركة أشرف رفعت رئيس قرية أبو مناع بحري، وسامح الجداوي رئيس قرية أبو مناع غرب، والمهندس منصور من إدارة أملاك المحافظة، وسرحان العتماني من متابعة مجلس المدينة، وبمرافقة قوة من الشرطة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 30 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسبب البناء المخالف للقانون، حيث تمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، وتم استرداد 6500 متر مربع من أراضي أملاك الدولة، إلى جانب 90 فدانًا من الأراضي الفضاء المملوكة للدولة والتي يُجرى تخصيصها لإقامة مشروعات عامة.

كما تمت إزالة تعديات بالبناء على مساحة 980 مترًا من الأراضي الزراعية المملوكة ملكية خاصة بنواحي قريتي أبو مناع بحري وأبو مناع غرب.

وتواصل الوحدة المحلية تنفيذ حملات يومية للتصدي للتعديات، في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي لمخالفات البناء.