أحدث عروض وأسعار الأضاحي..كيف تختار الأضحية المناسبة؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعد الأضحية من الشعائر الإسلامية المهمة التي يؤديها المسلمون في عيد الأضحى المبارك، تقربًا إلى الله واتباعًا لسنة النبي إبراهيم عليه السلام، وتشمل الأضحية ذبح بهيمة الأنعام وفقًا لشروط معينة في وقت محدد، ويجب على المسلم معرفة أنواع الأضاحي وشروطها الصحية قبل الذبح.

شروط ومعايير شراء الأضحية

ويقول أ.د. إيهاب علي فؤاد أستاذ الأمراض المشتركة بالمركز القومي للبحوث إنه عند اختيار الأضحية، يجب مراعاة أن تكون سليمة من العيوب مثل: العرج البيّن، والعمى الكامل أو البين، والهزال الشديد، والجرب المنتشر.وأوضح أن الأضحية يجب أن تكون ممتلئة الجسم، غير هزيلة، نشيطة الحركة، تقف وتمشي بطريقة طبيعية، ولون الفم والعين والأنف طبيعي، ولا يوجد إفرازات أو علامات مرض، مشددا على ضرورة فحص الأسنان للتأكد من العمر.

علامات المرض على بعض الأضحية

وأوضح د.إيهاب علي أنه يمكن التعرف على بعض علامات المرض التي تُظهر أن الحيوان غير صالح للأضحية من خلال الملاحظة البصرية، ومن تلك العلامات: الخمول أو الكسل الشديد، والذي قد يدل على إصابة داخلية أو مرض مزمن.كذلك السيلان من الفم أو الأنف أو العين، فقد يكون دليلًا على التهابات أو أمراض تنفسية، وانتفاخ البطن غير الطبيعي والذي يدل أحيانًا على مشاكل في الهضم أو طفيليات.

وأشار أيضا إلى أن التنفس السريع أو الصعوبة في التنفس قد يشير إلى التهاب رئوي، والحكة الشديدة أو تساقط الصوف بشكل كثيف، تدل على وجود جرب أو طفيليات جلدية، ووجود جروح أو تقرحات مفتوحة على الجلد.وأكد أن اختيار الأضحية السليمة هو أمر واجب لضمان صحة الأضحية وقبولها ويُنصح بشرائها من مصدر موثوق، ويفضل عرضها على طبيب بيطري عند الشك في حالتها الصحية كما يجب مراعاة الرفق بالحيوان أثناء عملية الذبح، اتباعًا لتعاليم الإسلام في الرفق بالحيوان.

وأشار أيضا إلى أن التنفس السريع أو الصعوبة في التنفس قد يشير إلى التهاب رئوي، والحكة الشديدة أو تساقط الصوف بشكل كثيف، تدل على وجود جرب أو طفيليات جلدية، ووجود جروح أو تقرحات مفتوحة على الجلد.وأكد أن اختيار الأضحية السليمة هو أمر واجب لضمان صحة الأضحية وقبولها ويُنصح بشرائها من مصدر موثوق، ويفضل عرضها على طبيب بيطري عند الشك في حالتها الصحية كما يجب مراعاة الرفق بالحيوان أثناء عملية الذبح، اتباعًا لتعاليم الإسلام في الرفق بالحيوان.

أسعار الأضاحي

وكشف عدد من التجار عن وجود زيادة في أسعار اللحوم الحية للأبقار والجاموس، مع ارتفاع نسبي في أسعار الماعز والضأن، هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وقد جاءت الأسعار بالكجم حي كالتالي:

البقري الذكر بسعر يتراوح ما بين 180-185 جنيه للكجم.

البقري الإناث بسعر يتراوح ما بين 160-165 جنيه للكجم.

الجاموسي بسعر يتراوح ما بين 155-160 جنية للكجم.

الماعز بسعر يتراوح ما بين 200-220 جنية للكجم.

الضأن بسعر يتراوح مابين 200-210 جنية للكجم.