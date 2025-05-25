الإسماعيلية الأزهرية تفوز بلقب الأفضل بمسابقة تحدي القراءة العربي في موسمها التاسع

عدن - ياسمين عبد العظيم - حصدت منطقة الإسماعيلية الأزهرية لقب «الأفضل مشاركةً وتميزًا» بين المناطق الأزهرية في مسابقة تحدي القراءة العربي بموسمها التاسع على مستوى المناطق الأزهرية، وذلك خلال الحفل الختامي الذي نظَّمه الأزهر الشريف اليوم بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بالمؤسسة، والشي