مبابي يلامس المجد: هدف واحد لصناعة التاريخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (تقرير من as)

لم يعد يفصل كيليان مبابي عن كتابة صفحة ذهبية جديدة في مسيرته سوى هدف واحد فقط. النجم الفرنسي يقترب بسرعة من معادلة رقمه القياسي في عدد الأهداف بموسم واحد، والذي سجله في 2023-2024 بـ44 هدفًا.

الآن، وفي موسم أقل ما يقال عنه إنه استثنائي، وصل إلى الهدف رقم 43، وسجل في آخر ست مباريات على التوالي.

ما يعيشه مبابي حاليًا هو أفضل نسخة رقمية له، وقد يكون على أعتاب تجاوز ذلك السقف التاريخي، خاصة مع تبقي مباريات في كأس العالم للأندية، حيث يواجه الهلال (18 يونيو)، ثم باتشوكا وسالزبورغ، مع احتمال عبور لمراحل متقدمة قد تضعه أمام مانشستر سيتي أو يوفنتوس.

انفجار تهديفي في الوقت الحاسم

منذ عودته من إصابة قوية أمام أرسنال، انفجر مبابي تهديفيًا: سجل عشرة أهداف في ست مباريات فقط، شملت ثلاثية ضد مونتجويك وثنائيتين أمام سيلتا وريال سوسيداد.

أكثر من 20% من أهدافه هذا الموسم جاءت خلال أقل من شهر، في مشهد يُثبت أنه في قمة مستواه.

الألقاب الفردية على الأبواب

بات مبابي على بعد خطوات من حسم لقب “البيتشيتشي”، حيث يحتاج ليفاندوفسكي إلى سبعة أهداف في مباراة واحدة لتجاوزه، وهو أمر شبه مستحيل.

أما “الحذاء الذهبي”، فما زال المنافس الوحيد الممكن هو محمد صلاح، الذي يحتاج إلى تسجيل أربعة أهداف أمام كريستال بالاس في أنفيلد.

الزعامة المطلقة

في ريال مدريد، يرى الجميع في مبابي القائد الجديد للمشروع.

تأقلمه تخطى المتوقع، وثقته في نفسه لا تعرف حدودًا، في موسم متقلب للفريق، كان هو نقطة الضوء، ومع كل هدف جديد، يثبت أنه ليس مجرد نجم، بل حجر الأساس لمستقبل النادي.

وحاليًا، هو على بعد تسديدة واحدة فقط من تحقيق رقم شخصي تاريخي جديد، 43 هدفًا حاليًا… والعدّاد مستمر.