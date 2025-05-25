بعد رحيل مودريتش وقدوم تشابي.. مبابي يبدأ حقبة جديدة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على الموسم الأول المميز للنجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد، حيث قدّم مستويات لافتة أكد بها مكانته كأحد أفضل لاعبي العالم.

سجّل مبابي 43 هدفًا في 56 مباراة خلال موسمه الأول، منها 31 هدفًا في الدوري الإسباني، ليتوّج هدافًا للمسابقة ويصبح المرشح الأبرز للفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.

الصحيفة أشارت إلى أن مبابي تجاوز رقم إيفان زامورانو (37 هدفًا في موسم 1992/1993) ليصبح أفضل هداف في أول موسم له مع ريال مدريد، وذلك رغم عدم فوز النادي بأي لقب كبير هذا الموسم (الدوري، كأس الملك، أو دوري الأبطال).

ووصفت ماركا النجم الفرنسي بأنه “اللاعب الأبرز في بيئة مثالية لصناعة التاريخ”، مؤكدة أن مع تولي تشابي ألونسو قيادة المشروع الجديد، سيكون مبابي هو الركيزة الأساسية للمستقبل المدريدي، وربما يحمل القميص رقم 10 خلفًا للوكا مودريتش.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن موسمًا واحدًا كان كافيًا ليُثبت مبابي أنه اللاعب الذي سيقود الحقبة القادمة لريال مدريد، بإمكانات قد تجعله لا يُضاهى في السنوات المقبلة.