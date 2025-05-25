عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأت الشكوك تحيط بمستقبل نجم باير ليفركوزن الشاب، فلوريان فيرتز، بشأن انتقاله المحتمل إلى ليفربول، وذلك بعد تقارير كشفت عن انسحاب مفاجئ من مانشستر سيتي من سباق التعاقد مع اللاعب، وسط حديث عن “سبب حقيقي” دفع النادي السماوي للتراجع.

شكوك حول انتقال فيرتز إلى ليفربول بعد انسحاب مانشستر سيتي.. والكشف “السبب الحقيقي”

وبحسب تقارير صحفية أوروبية، فإن مانشستر سيتي قرر الانسحاب من صفقة فيرتز رغم الإعجاب الكبير بإمكاناته، وذلك بسبب المطالب المالية المرتفعة من ليفركوزن، والتي تجاوزت حاجز الـ100 مليون يورو، إلى جانب رغبة اللاعب في الحصول على دور أساسي مضمون، وهو ما لم يضمنه له بيب غوارديولا.

الانسحاب المفاجئ من السيتي فتح المجال أمام ليفربول للتحرك، خاصة في ظل اهتمام المدرب الجديد أرين سلوت بتدعيم خط الوسط بلاعبين شبان يتمتعون بالمرونة والمهارة، وهو ما ينطبق تمامًا على فيرتز، أحد أبرز مواهب الدوري الألماني.

ورغم اقتراب ليفربول من المقدمة في هذا السباق، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى مراحل حاسمة بعد، في ظل استمرار تحفظ ليفركوزن على بيع اللاعب هذا الصيف، خاصة بعد موسم تاريخي تُوّج فيه الفريق بلقب الدوري الألماني دون هزيمة.

حتى الآن، يظل مستقبل فيرتز معلقًا بين الرغبة في الانتقال إلى نادٍ كبير وبين التزام ليفركوزن بالحفاظ على نجمه الأبرز، مع مراقبة أندية أخرى للموقف، مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ.