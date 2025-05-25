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عدن - ياسمين عبد العظيم - الرئيسية ⁄ صحه ⁄ فاكهة السحرية التي تحارب الكوليسترول وتحمي القلب

تعد الكمثرى من الفواكه المفيدة جدًا في محاربة الكوليسترول الضار (LDL)، ولها فوائد كبيرة لصحة القلب.

وتساعد الكمثرى في خفض الكوليسترول، حيث إنها غنية بالألياف القابلة للذوبان (خصوصًا البكتين)، التي تُساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

والكمثرى لها مؤشر جلايسيمي منخفض، ما يجعلها مفيدة أيضًا في الحفاظ على توازن السكر في الدم، وهو عامل مرتبط بصحة القلب.

وتحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات مثل C وK، التي تساهم في تقليل الالتهاب وحماية الأوعية الدموية.

نصيحة:

تناول ثمرة كمثرى يوميًا، خاصة مع القشرة (بعد غسلها جيدًا)، يعزز من التأثير الصحي على الكوليسترول وصحة الجهاز الهضمي.



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