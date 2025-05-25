جامعة أسيوط تستعد لإطلاق موسم صيفي رياضي بالقرية الأولمبية وتطوير واسع لمنشآتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط على استمرار أعمال التطوير داخل القرية الأولمبية استعدادًا لانطلاق الموسم الصيفي

وأوضح المنشاوى أن الجامعة تعمل وفق خطة تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت الرياضية وتقديم برامج تدريبية متطورة تستهدف طلاب الجامعة وأبناء المجتمع المحلي، بما يعزز من نمط الحياة الصحية ويُسهم في بناء جيل رياضي واعٍ ونشيط.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن الموسم الصيفي القادم يتضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة، التي تهدف إلى اكتشاف المواهب وتنمية مهارات النشء في بيئة حديثة وآمنة.

وفي هذا السياق أجرى الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل القرية الأولمبية لمتابعة جاهزية الاستاد الرياضي وملعب كرة القدم، برفقة عدد من مسؤولي ومشرفي النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب

وتم خلال الجولة الوقوف على الحالة الفنية لأرضية الملعب، والتأكد من توافر جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال المشاركين في الأنشطة الصيفية.

وأكد الدكتور عبدالمولى أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة من المتابعات المستمرة لأعمال التطوير الجارية داخل القرية الأولمبية، مشيدًا بما تم إنجازه من تحسينات تسهم في تقديم خدمات رياضية متميزة. كما أشار إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى تقديم نموذج متكامل للمؤسسة التعليمية التي تضع في أولوياتها دعم صحة الشباب وتنمية قدراتهم البدنية والعقلية.

وتستعد القرية الأولمبية لإطلاق برنامج صيفي حافل بالأنشطة، يتضمن تدريبات رياضية منظمة تحت إشراف كوادر متخصصة، بما يسهم في تعزيز المشاركة الشبابية وتوظيف طاقاتهم في أنشطة مفيدة وهادفة.