شكرا لاهتمامكم بخبر تحديث فوري: أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 25 مايو 2025 (شراء وبيع) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يهتم الكثيرون بأسعار الذهب، سواء للمستثمرين الذين يرون فيه ملاذًا آمنًا، أو للمستهلكين الذين يتابعونه لأغراض الشراء الشخصي. نقدم لكم اليوم، الأحد الموافق 25 مايو 2025، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب في السوق السعودي، مع الأخذ في الاعتبار تحركات السوق العالمي.

نظرة على أسعار الذهب اليوم

شهد سوق الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار البيع والشراء لمختلف العيارات. هذه الأسعار تتأثر بشكل مباشر بتقلبات سعر أوقية الذهب عالميًا، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب المحلية.

إليكم تفصيل لأسعار الجرام الواحد للعيارات الأكثر تداولًا:

عيار 10: سعر البيع: 164.75 ريال سعودي سعر الشراء: 169.69 ريال سعودي

عيار 12: سعر البيع: 197.70 ريال سعودي سعر الشراء: 203.63 ريال سعودي

عيار 14: سعر البيع: 230.65 ريال سعودي سعر الشراء: 237.57 ريال سعودي

عيار 18: سعر البيع: 296.55 ريال سعودي سعر الشراء: 305.45 ريال سعودي

عيار 21: سعر البيع: 345.97 ريال سعودي سعر الشراء: 356.35 ريال سعودي

عيار 24 (الذهب الخالص): سعر البيع: 395.40 ريال سعودي سعر الشراء: 407.26 ريال سعودي



تُقدم هذه الأرقام لمحة واضحة عن الوضع الحالي لسوق الذهب في المملكة. يُنصح دائمًا بالتحقق من أحدث الأسعار لدى البائعين المعتمدين قبل إتمام أي عملية شراء أو بيع، حيث أن الأسعار قد تتغير على مدار اليوم.

هل تتابعون أسعار الذهب بهدف الاستثمار أم للشراء الشخصي؟



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