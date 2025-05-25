عاجل: ريال مدريد يعلن طبيعة إصابة فالفيردي.. هل يشارك في مونديال الأندية؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعلن ريال مدريد أن لاعبه فيدي فالفيردي يعاني من آلام في أسفل الظهر، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها اليوم الأحد من قبل الطاقم الطبي للنادي.

وجاء هذا التشخيص عقب مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد التي أقيمت أمس في إطار الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الميرينغي بهدفين نظيفين.

وفقًا للتقديرات المبدئية، سيغيب فالفيردي لمدة أسبوع بسبب الإصابة، وبالتالي سيكون متاحًا للمشاركة بشكل طبيعي في كأس العالم للأندية.